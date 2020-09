El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) consiguió este domingo su victoria 90 en la Fórmula 1, aproximándose a una del récord de Michael Schumacher (91), tras imponerse en el Gran Premio de la Toscana.

Segundo de la carrera fue el otro Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas, mientras que tercero acabó el tailandés Alexander Albon (Red Bull).

El seis veces campeón mundial y defensor del título fue el triunfador tras una nueva carrera caótica, marcada por numerosos accidentes y abandonos, en una pista inédita para esta disciplina como es la de Mugello (Italia).

