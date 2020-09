VIDEO. El orgullo de campeona le dio a Serena Williams el pase a semifinales

La estadounidense Serena Williams volvió levantar un set en contra para derrotar este miércoles a la búlgara Tsvetana Pironkova y clasificar a las semifinales del US Open por decimotercera ocasión en su carrera.

Bautizado por el propio US Open como el “Día de las Madres” en Flushing Meadows, Serena sufrió para doblegar a Pironkova, quien ha fascinado en este torneo en el que regresó al tenis después de tres años retirada por maternidad.

Tras perder el primer set por 4-6 y que la búlgara le rompiera el servicio en el siguiente juego, Serena sacó su garra de campeona y ganó las dos siguientes mangas por 6-3 y 6-2 en un total de dos horas y 11 minutos de juego en la pista principal Arthur Ashe.

Con este triunfo, Serena alcanzó su undécima semifinal seguida en los US Opens que ha disputado y ahora enfrentará a la ganadora del último choque de cuartos del miércoles entre la ex número uno del mundo Victoria Azarenka y la belga Elise Mertens.

Serena Williams, Pironkova y Azarenka batieron en este Abierto el récord de tenistas madres clasificadas a los cuartos de un Grand Slam.

Another day, another Grand Slam semifinal.@serenawilliams is through to her 39th Grand Slam SF, defeating Pironkova 4-6, 6-3, 6-2.#USOpen pic.twitter.com/KvihoqXsba

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2020