Serena Williams y la vigente campeona del Abierto de Australia son eliminadas 

A sus 38 años, Serena Williams (9ª jugadora mundial) estima haber cometido una falta profesional al perder ante la china Qiang Wang (29ª).

La asiática se impuso por 6-4, 6-7 (2/7), 7-5 a la estadounidense.

La estadounidense había barrido a la china hace cuatro meses en 44 minutos, en cuartos del US Open.

Finalmente, tras las cuatro finales jugadas desde su último título mayor en 2017 en Melbourne, no será esta vez cuando iguale el récord de 24 torneos de Gran Slam ganados, en poder de la australiana Margaret Court.

