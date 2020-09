“A veces es orgásmico”, la llamativa confesión de Mike Tyson

La leyenda del boxeo, Mike Tyson, volvió a dar de qué hablar con una de sus extravagantes declaraciones, cuando se acerca su regreso al cuadrilátero, en noviembre.

Durante la entrevista, Tyson reveló que cuando era joven y estaba arriba del ring en un combate, para él resultaba “orgásmico” castigar a sus oponentes.

“A veces, periódicamente lucho con la posibilidad de que pueda herir a alguien, que a veces es orgásmico”, confesó.

“¿Quiere decir que cuando peleaba se ponía erecto?”, preguntó el entrevistador.

“Bueno, así era cuando era un chico, a veces las cosas se ponían ‘duras’ ahí”, recordó el campeón de pesos pesados.

Tyson está cerca del retorno

“Iron Mike” cuenta los días para volver a la acción, será en una pelea benéfica el 28 de noviembre frente a Roy Jones Jr.

Dicha pelea había sido pactada para el 12 de septiembre, pero por la pandemia del nuevo coronavirus, se fijó finalmente para noviembre.

El estadounidense dijo que no sabe qué pasará después de la pelea, pero aseguró que quiere seguir ayudando.

“Creo que esto será solo el comienzo, y pase lo que pase, pasa en la vida. Solo estoy interesado en pelear por el título de la generosidad”, expresó.

“Se siente una limpieza del alma por alguna razón. Ya no se trata de hacerlo ara mí mismo”, agregó.

Un entreno lo dejó en la cama

Además, habló de la intensa preparación que sostiene para llegar bien a la pelea.

“Ponerse en forma y estar en condiciones son dos cosas diferentes. Ponerse en forma es poder adaptar tu cuerpo a la ropa, pero estar en condiciones es poder salir de tu alma”, dijo.

“Recuerdo que hice un video entrenando de 30 segundos y me pasé una semana en la cama. No fue gracioso porque me hizo darme cuenta de que estaba en la mier…”, reveló.