Villatoro: “Queremos jugar para darle continuidad a la idea del trabajo y nuestro estilo de juego”

La Concacaf se ha reunido recientemente con sus federaciones miembro, la FIFA y otros grupos de interés para debatir acerca de los planes de reanudación de las competiciones de la región.

Tras estas conversaciones, Concacaf y la FIFA han acordado conjuntamente que los clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 no se disputarán en los periodos internacionales FIFA de octubre y noviembre de este año, sino que la primera ronda dará comienzo en marzo de 2021.

Opinión de Amarini Villatoro sobre el aplazamiento de las eliminatorias



El estratega de la selección nacional Amarini Villatoro, charló con las voces del Mejor Equipo en el Súper Deportivo y dio sus impresiones sobre el aplazamiento de las eliminatorias.

¿Qué piensa sobre el aplazamiento de las eliminatorias?

“Es algo que ya se esperaba, el presidente de la Federación (Gerardo Paiz) ya nos había comentado algo al respecto, lo tenemos muy claro, tenemos una planificación que respetaremos y en las fechas oficiales buscaremos partidos de preparación”.

¿El panorama para las fechas FIFA de octubre y noviembre?

“Me gustaría que fueran dos partidos en octubre y dos en noviembre, pero es muy difícil, por la situación de rivales y el tema económico, pero al menos me gustaría un partido de preparación en octubre y otro en noviembre para darle continuidad al trabajo”

¿Hay posibilidad de tener algún partido?

“Es difícil el tema por los aeropuertos, con México había posibilidad, pero ya tienen programado un partido contra Costa Rica, no pienso tanto en el rival, me gustaría un rival exigente, pero lo que queremos ahora es jugar para darle continuidad a la idea del trabajo y nuestro estilo de juego, me gustaría convocar a jugadores que tengan su primera convocatoria y que conozcan a sus compañeros”.

¿Cuál sería el ultimo plan de no conseguir rival?

“La gente está tocando puertas, incluso podríamos enfrentarnos contra algún rival caribeño o alguna selección centroamericana, en el último caso nos enfrentaríamos contra un equipo de la Liga Nacional”.

¿Afecta o beneficia el aplazamiento?

“Nos beneficia a todas las selecciones para prepararnos de mejor manera, esperamos tener a ‘Chucho’ López en estos partidos para poder conocerlo e integrarlo y que pueda ver nuestro sistema de juego y a los rivales que nos enfrentaremos, queremos sacarle provecho a todo esto, será beneficioso si todos ponemos de nuestra parte, la Federación buscando partidos, yo trabajando y los jugadores poniendo de su parte, todo eso es importante”.

¿Podría haber algún nuevo formato?

“Me comentaron que por la situación la eliminatoria se disputaría en una burbuja en algún país, tres o cuatro partidos y ahí se acaba todos, pero no hay nada concreto”.

¿Convocará a los legionarios?

“Tengo confianza de que conseguiremos un partido en la fecha FIFA, espero contar con los legionarios, tenemos buena comunicación con el América, con el Alianza Petrolera y también con el club de Nico Rittmeyer, en el caso de Hagen prefiero que conozca a su equipo, a sus compañeros y la liga donde va a jugar, queremos que tenga continuidad, a Nico no lo tomaría en cuenta por lo mismo.

*Con información de Emisoras Unidas