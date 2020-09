Concacaf confirma que fechas FIFA de octubre y noviembre son pospuestas

La Concacaf se ha reunido recientemente con sus federaciones miembro, la FIFA y otros grupos de interés para debatir acerca de los planes de reanudación de las competiciones de la región.

Tras estas conversaciones, Concacaf y la FIFA han acordado conjuntamente que los clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ no se disputarán en los periodos internacionales FIFA de octubre y noviembre de este año, sino que la primera ronda dará comienzo en marzo de 2021.

Actualización sobre los clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 https://t.co/Pwn7zpXQxJ pic.twitter.com/tNNuiTqqDe

