Este sábado se realizaron las clasificaciones del Gran Premio de Moza, Italia, y donde el británico Lewis Hamilton buscará una nueva victoria.

Hamilton superó a su compañero de escudería, Valtteri Bottas, logrando de paso la vuelta rápida de este veloz circuito con su Mercedes.

How our field will start Sunday's race in Monza 👇 #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/OqNrXX3Vn7

El seis veces campeón del mundo sumó este sábado su 94ª ‘pole’, la 7ª en Monza, demostrando otra vez el enorme dominio de Mercedes sobre sus rivales.

El español Carlos Sainz dio la sorpresa al colocar su McLaren en la tercera posición de la parrilla, y el mexicano Sergio Pérez le acompañará en la segunda línea.

“No fue tan fácil”, dijo sin embargo Hamilton, indicando que Bottas estuvo muy cerca de él y le obligó a buscar los mejores ajustes para su monoplaza.

El campeón británico parte por tanto como claro favorito para la carrera del domingo. En lo que va de la actual temporada, Hamilton ya suma cinco victorias, por uno de Bottas y otro de Max Verstappen (Red Bull).

Este año intentará igualar la cifra récord de títulos mundiales (7) del alemán Michael Schumacher. Y, con 89 victorias en Grandes Premios, Hamilton también podría superar próximamente el récord que está en manos del germano (91).

La decepción vino nuevamente de mano de los Ferrari, que saldrán muy retrasados en su pista fetiche.

El alemán Sebastian Vettel cayó incluso eliminado en la Q1, mientras que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, pasó la primera ronda para eliminarse en la Q2.

The Schumacher name returns to the top of the podium in Monza!#ItalianGP 🇮🇹 #RoadToF1pic.twitter.com/vWPyylVsco

— Formula 1 (@F1) September 5, 2020