Hamilton conquista la pole position en el Gran Premio de Bélgica

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró la pole position del Gran Premio de Bélgica, su quinta pole en siete carreras en 2020, este sábado en Spa-Francorchamps, y se la dedicó al actor estadounidense Chadwick Boseman, fallecido a consecuencia de un cáncer.

En la sesión de clasificación, Hamilton superó a su compañero finlandés Valtteri Bottas -por medio segundo- y a dos pilotos que fueron compañeros en el pasado, el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Daniel Ricciardo (Renault).

Un año después de haber logrado en el mimo circuito las dos primeras plazas de la parrilla y la victoria en carrera de la mano de Charles Leclerc, el escenario es radicalmente diferente para Ferrari, que está realizando una decepcionante temporada: el monegasco marcó el 13º mejor tiempo y su compañero alemán Sebastian Vettel el 14º.

La tercera línea será para el tailandés Alexander Albon (Red Bull) y para el francés Esteban Ocon (Renault); la cuarta para el español Carlos Sainz Jr (McLaren) y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point).

“Es una pole especial para mí”, confesó Hamilton, primer piloto negro de la historia de la F1.

I want to dedicate this pole to Chadwick. What he accomplished and the legacy he left is so incredible to me. He’s inspired a whole generation of young black men and women and provided them with a true superhero to look up to. Rest in power my friend.#WakandaForever #blackpanther pic.twitter.com/M7EgGess9p

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 29, 2020