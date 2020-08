“A la mie… los playoffs”, reacciones agresivas en la NBA por abuso policial

Los jugadores de la NBA han mostrado su ira, mientras cientos de manifestantes se enfrentan en las calles luego de que un hombre afroamericano fue atacado por un oficial blanco.

Este domingo, Jacob Blake recibió varios disparos por la espalda mientras trataba de entrar a su camioneta, con sus tres hijos mirando, hecho de violencia que reavivó las históricas protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd.

Blake, de 29 años, fue trasladado en avión a un hospital a Milwaukee, unos 40 km al norte, en estado grave, pero medios locales informaron el lunes por la tarde que su familia dijo que estaba mejorando tras ser sometido a una cirugía.

Las primeras reacciones del deporte de los Estados Unidos llegaron desde la NBA, inmersa en su competición hasta octubre.

Y Donovan Mitchell, uno de los pilares de los Utah Jazz fue los primeros en pronunciarse de manera agresiva

“A la mierda los partidos y los playoffs. Esto ya es enfermizo y es un problema real. Queremos justicia”, comenzó diciendo en su cuenta de Twitter.

Y continuó: “Es una locura, no tengo palabras. Vaya mierda de hombre. Por eso no nos sentimos seguros”.

F THE GAMES AND PLAYOFFS!!! THIS IS SICK AND IS A REAL PROBLEM WE DEMAND JUSTICE! ITS CRAZY I DONT HAVE ANY WORDS BUT WTF MAN! THIS IS WHY WE DONT FEEL SAFE!!!! https://t.co/3E4Dd2wS3e

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) August 24, 2020