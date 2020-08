Quedaron definidos los playoffs de la NBA

A falta de una jornada para el final de la temporada regular de la NBA, siete de los ocho cruces de la primera ronda de los playoffs están definidos y solo resta saber si el último clasificado serán los Portland Trail Blazers o los Memphis Grizzlies.

Ambas franquicias se enfrentarán el fin de semana en una eliminatoria directa (denominada ‘play in’) en la que los Trail Blazers parten con ventaja por haber terminado en el octavo puesto de la Conferencia Oeste, uno por delante de los Grizzlies.

The Western Conference Play-In is set, featuring the @memgrizz and @trailblazers, for Saturday at 2:30 PM ET on ABC!

If Memphis wins Saturday, then both teams will play on Sunday at 4:30 PM ET on ESPN to determine the final NBA Playoffs spot. #WholeNewGame pic.twitter.com/7k3gi8zDXb

— NBA (@NBA) August 14, 2020