VIDEO. El mundo del deporte se une para homenajear a Kobe Bryant en su cumpleaños

Este 23 de agosto no es igual para la familia Bryant, tras el deceso de Kobe y Gianna el pasado mes de enero en un accidente en un helicóptero.

Hoy, estaría cumpliendo 42 años, la leyenda del baloncesto, Kobe Bryant que lamentablemente perdió la vida el pasado mes de enero en un accidente de helicóptero cuando iba con su hija Gianna, además otros miembros e la tripulación lastimosamente también perdieron la vida.

El mundo del deporte rinde homenaje a uno de los máximos exponentes del deportes a través de las redes sociales, una forma de manifestar que el espíritu de Kobe no muere.

Y fue el club de sus amores, Los Ángeles Lakers, los que aún resienten la irreparable pérdida del que fue un ícono del baloncesto en Estados Unidos y todo el mundo.

“You could say I dared people to be their best selves.” pic.twitter.com/0yT59qgEkd

— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 23, 2020