La final de Champions que quedará marcada por una pandemia

La histórica final de la Liga de Campeones 2020, un curso marcado para siempre por la pandemia del nuevo coronavirus, enfrenta este domingo en Lisboa (13:00 horas Guatemala) al París Saint-Germain de Neymar y Kylian Mbappé con el Bayern Múnich de la máquina de golear Robert Lewandowski.

El cierre de la competición de clubes más importante del mundo será histórico porque se supo reinventar sobre la marcha y tras el parón del fútbol europeo por la pandemia se comprimió en una ‘Final 8’ en Lisboa, a puerta cerrada y a partido único desde cuartos. PSG y Bayern son los supervivientes.

🇫🇷 Paris 🆚 Bayern 🇩🇪

Final debutants 🆚 five-time winners

