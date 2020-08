El PSG y Bayern Münich cierran el telón de la temporada con una esperada final

El fin de la temporada 2019-2020 en el futbol europeo será este domingo 23 de agosto con la final de la UEFA Champions League.

Paris Saint-Germain y Bayern Münich se enfrentarán, a las13:00 horas en el estadio da Luz, de Lisboa, para definir al nuevo campeón del viejo continente.

Ambos equipos están listos para disputar un partido que, sin dudas, estará lleno de buen futbol y emociones de inicio a fin.

El PSG terminó en el primer lugar del grupo A con 16 puntos. En los octavos de final dejó en el camino al Borussia Dortmund con global de 3-2.

Posteriormente, venció 2-1 al Atalanta en los cuartos de final y goleó 3-0 al Leipzig para avanzar a su primera final de la Liga de Campeones.

Mientras que el cuadro bávaro avanzó cómo líder del grupo B tras sumar 18 puntos.

Avanzó sin problemas a los cuartos de final, tras aplastar en el global 7-1 al Chelsea. En dichas instancias humilló sin contemplaciones 8-1 al Barcelona y disputará el título después de haber vencido 3-0 al Lyon.

