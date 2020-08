Usuarios condenan conducta de Marco Pappa tras divulgación de video

Miles de comentarios llenos de coraje e indignación se han dejado ver en las últimas horas en las redes sociales, luego de que se filtró un video de agresión de Marco Pappa.

El deportista volvió a consternar a la sociedad guatemalteca, luego de que se filtraron imágenes en las que se le ve lastimar a una mujer dentro de un vehículo.

Según las versiones, el video habría sido una de las pruebas que presentó Andrea Aparicio en una audiencia de anticipo de prueba en el proceso contra Marco Pappa.

La agresión en el video habría tenido lugar en junio, un mes antes de su última captura el 26 de julio, por supuesta agresión contra Aparicio.

Prófugo de la justicia

Cabe recordar que el 6 de agosto el Ministerio Público giró una orden de captura al futbolista, por el delito de violencia contra la mujer.

Sin embargo, tras los operativos no fue localizado en su residencia. El MP recordó que a la fecha, Pappa se encuentra prófugo de la justicia.

El abogado Juan Pablo Gutiérrez, defensor del futbolista, dijo el 6 de agosto que no sabe dónde se encuentra Pappa, pero que no se entregará porque no existen las condiciones procesales para hacerlo y porque teme por su vida.

“Marco Pappa no representa al futbol nacional y tampoco a todos los hombres del país”.

“Metan a Marco Pappa a la cárcel, es donde merece estar”.

“Lo de Marco Pappa es totalmente repudiable, debe estar en prisión”.

“Marco Pappa no merece nada más que la cárcel”.

“El único equipo que Marco Pappa debe integrar es el del Preventivo de la zona 18. Es un grave peligro para la sociedad”.

Estas son algunas de las opiniones en las redes sociales.

Andrea Aparicio pide justicia

Este viernes, Aparicio divulgó un comunicado de prensa en el que dice que “nuestro objetivo ha sido y será luchar porque se frene la violencia contra la mujer, que e haga justicia para sentar un precedente porque muchas mujeres callan no solamente por miedo a terminar muertas, sino porque no confían en el sistema de justicia”.

“Todas nuestras acciones se han realizado para colaborar con la Fiscalía con el fin de ubicar a Marco Pappa y que continúa prófugo”, expresa.

“No deseamos que ningún audio tergiverse el sentido de lo que buscamos, todo ha sido encaminado a colaborar con la ley y hay constancia de ello en las instancias correspondientes”, continúa.

Este comunicado lo emitió horas después de que también circulara un audio de un aparente plan de escape del país, de Marco Pappa.