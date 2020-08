Poco tiempo duró Blaise Matuidi sin equipo. Después de anunciar su marcha de la Juventus de Turín, el futbolista francés ha sido confirmado como el nuevo fichaje del Inter de Miami de la MLS.

A sus 33 años y por primera vez en su carrera, Matuidi, que pasó por el Saint-Etienne (2007-11) y el PSG (2011-17), será el jugador estrella de su nuevo equipo.

El Inter Miami, que debuta esta temporada en la MLS, se ha hecho con los servicios de un campeón del mundo en 2018, que viene de conquistar tres ‘Scudettos’ consecutivos con la Juve y siendo un jugador clave.

I made my decision a few weeks ago to join @intermiamicf, rise to my friend David Beckham’s challenge and win new trophies there. My family and I can’t wait 👊🏾⚽🇺🇸🦩 #GiveItAll

— Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) August 13, 2020