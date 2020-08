Así se jugarán las semifinales de la Europa League

El Sevilla, rey de la competición con cinco títulos, y el Shakhtar Donetsk, ganador en 2009, cumplieron con su papel de favoritos este martes y jugarán en semifinales de la Europa League contra Manchester United e Inter de Milán.

La conexión argentina, con centro de Éver Banega y espléndido remate de cabeza de Lucas Ocampos, dio el pase al Sevilla en el minuto 88 ante el Wolverhampton (1-0), en un partido disputado a puerta cerrada en Duisburgo, una de las sedes de la ‘Final 8’ de la Europa League, a partido único en varios estadios alemanes.

El Wolverhampton desaprovechó su gran oportunidad en el minuto 13 de partido cuando el delantero mexicano Raúl Jiménez falló un penal cometido sobre el español Adama Traoré.

El fornido delantero catalán realizó una cabalgada desde su propio campo que el central brasileño Diego Carlos tuvo que frenar en falta.

Después de que el VAR certificase la pena máxima, a Jiménez se le hizo pequeño el arco y su lanzamiento fue detenido por el arquero marroquí Bono.

Los pupilos de Nuno Espírito Santo pagaron caro ese fallo, y fueron cediendo terreno poco a poco a un Sevilla que mostró mayor fortaleza física, calidad, y experiencia en duelos europeos.

Fruto del acercamiento insistente al área del meta portugués Rui Patricio llegó el balón colgado al área por Banega, y el remate de Ocampos que hizo evaporarse una prórroga que ya se vislumbraba.

El Sevilla, que busca su sexto título en la Europa League, se verá las caras en semifinales con el Manchester United, que se deshizo en cuartos del Copenhague, el domingo 16 de agosto.

🏆 The semi-finals are set!

Who will contest the final?#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 11, 2020