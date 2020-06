Candidato a pelear con Mike Tyson le lanza feroz provocación

View this post on Instagram

I HAVE TO THINK MIKE TYSON WAS AFRAID OF ME FOR 32 YEARS Tengo que pensar que Mike Tyson me tuvo miedo por 32 años. Tu promotor me busco en 1990 (Referencia New York Times), no peleaste. Te busque en 1998-1999 con tu otro promotor y tampoco subiste al ring. te busque en el 2001, 2004 y 2011 y tampoco lo hiciste ni para una simple exhibición al menos. Se que quizás piensa que esto es boxeo y que conmigo “arriesga” mucho. Que un desconocido le acierte golpes. Pero lo que si debería ser lo más importante, es el honor. No el “qué dirán”. El valor de lo sueños y de la perseverancia. Estoy dispuesto a no cobrar un dólar por pelear con usted. Será el hombre más temido del mundo, pero yo de usted, puede decir lo contrario. Usted es el hombre que me teme a mi. No seré el mejor ni el peor, ni me creo superior, pero solo se que me tiene miedo. Siempre voy a estar listo para enfrentarlo, siempre voy a estar listo para usted, pero siempre tuvo una excusa diferente. Puede hacer muchos videos cortos, pero la verdad se ve arriba del ring, no me importa lo que piensen los demás, usted y yo tenemos una pelea pendiente, que además es una simple exhibición. No soy un simple oportunista que se le ocurrió pelear con usted, lo busco hace 32 años y lo sabe. Yo entreno todos los días y no lo pierdo un segundo de vista. Estoy haciendo las comunicaciones correspondientes, sino obtengo una respuesta clara, no me queda otra que pensar que tiene miedo, miedo de que un Campeón Argentino le haga perder tanto prestigio logrado. Lo entiendo. Le tengo respeto como boxeador y cómo uno de los más grandes de la historia, por eso enfrentarlo siempre fue mi sueño, pero quiero que sepa que lo voy perseguir hasta el último día de mi vida. Es su oportunidad de demostrar al mundo que es un hombre con todas las letras, y no sólo un niño malo mimado y adulado por todos lados, lo invito a salir de su zona de confort y darle valor a lo más preciado del ser humano, ser un caballero. Esto debe resolverse como caballeros. Lo invito a pensar que estoy equivocado. #boxeo #boxingworkout #boxingday #boxinggloves #boxingtraining #boxing👊 #boxingworld #boxingtraining #miketyson