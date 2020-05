VIDEO. Mike Tyson reaparece en evento de lucha libre

El expúgil Mike Tyson, ha sido observado en los últimos meses realizado una serie de arduos entrenos preparando su regreso a los cuadriláteros.

Tyson en varias ocasiones ha manifestado su deseo de volver a los cuadriláteros después de varios años sin actividad.

Pero cuando todo el mundo creía que su regreso iba a concretarse en un combate de boxeo, el ex campeón mundial de los pesos pesados apareció en un segmento de lucha libre conocido como Dynamite de All Elite Wrestling.

