Julio César Chávez defiende a su hijo por video de Tik Tok en tacones

A pesar de que el boxeador recibió comentarios homófobos, otros usuarios aplaudieron el sentido del humor de Julio César Chávez Jr, esto dijo su padre.

Mientras el boxeo permanece paralizado por la pandemia del COVID-19, algunos deportistas no se mantienen quietos.

Y uno de ellos es Julio César Chavez Junior, quien recientemente subió un Tik Tok a su perfil, que generó comentarios amables, pero también críticas de usuarios homófobos.

A post shared by Julio Cesar Chavez Jr (@jcchavezjr) on Jun 25, 2020 at 11:45pm PDT

View this post on Instagram

El hijo del campeón mexicano publicó un video en el que se le puede ver entrando a su casa en tacones y caminando por el pasillo.

Su actuación en Tik Tok, en la que tiene más de 79 mil seguidores, se volvió pronto tendencia y sumó más de 28 mil me gusta.

Tras su show, miles de personas celebraron el sentido del humor del boxeador, sin embargo, no faltaron los comentarios homófobos hacia Chávez Junior.

Ante los insultos que recibió su hijo, Julio César Chávez se pronunció en su cuenta de Twitter.

“No se preocupen por el Tik Tok de mi hijo Jr. Yo no me siento avergonzado al contrario me da alegría y me rio porque se divierte…”, escribió.

“Yo sé que los tiene bien puestos y al que no le guste, que con todo y tacones vaya y chingue a ya saben adónde, con todo respeto”, concluyó.

No se preocupen por el tik tok de mi hijo jr yo no me siento avergonzado al contrario me da alegria y me rio porque se divierte.. yo se lo tengo y se que los tiene bien puestos y al que no le guste que con todo y tacones vaya y chingue ya saben a donde 😄con todo respeto jajaja

— Julio César Chávez (@Jcchavez115) June 27, 2020