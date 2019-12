VIDEO. Julio César Chávez defiende a su hijo tras bochorno en Phoenix, Arizona

El legendario e histórico boxeador, el mexicano Julio César Chávez rompió el silencio.

Y se pronunció por lo acontecido anoche con su hijo en Phoenix, Arizona.

“Con todo respeto para la afición de Phoenix, Arizona: Ahora no estoy de acuerdo con ustedes, mi hijo estaba haciendo una pelea competitiva y estaba ganando”, fueron sus primera palabras en un mensaje en Twitter.

Asesinan a hermano de Julio César Chávez y FBI le advierte de amenazas Asesinan a hermano de Julio César Chávez.

Posteriormente señaló: “Desafortunadamente viene un cabezazo y un codazo, y tiene fractura de nariz, ahora será sometido a una cirugía”.

Con todo respeto para la afición de Phoenix, Arizona: Ahora no estoy de acuerdo con ustedes, mi hijo estaba haciendo una pelea competitiva y estaba ganando, desafortunadamente viene un cabezazo y un codazo y tiene fractura de nariz y ahorita será sometido a una cirugía. pic.twitter.com/MOCWPfy2k7 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 21, 2019

Dichas palabras se dan luego de la polémica que generó la salida repentina, en pleno combate, de Julio César Chávez Jr. ante Daniel Jacobs.

Se suponía que era la pelea del regreso triunfal del Jr., pero un sangrado constante de la nariz hizo que Chávez decidiera ya no seguir peleando.

Dicha decisión hizo enfurecer a los amantes del boxeo congregados en la arena de Phoenix, Arizona.

El público 'EXPLOTÓ' y aventó de todo al escenario, tras la decisión de Chávez Jr. 😱 (Vía @ChavaESPN) 💥 #ESPNKnockOut pic.twitter.com/R8OwI6G6op — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 21, 2019

Julio César Chávez Jr. llama “marrullero” a Daniel Jacobs

El boxeador Chávez Jr. dijo que Daniel Jacobs era un "marrullero".

Durante un video en su cuenta de Twitter, Chávez Jr. dijo que el estadounidense usó mucho sus antebrazos para hacerle daño.

Además que consideró que no lo superó boxisticamente.

¡JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR es resguardado tras la molestia de la gente! 😮 💥 #ESPNKnockOut

🔥 ¡EN VIVO!

📺 ESPN 2 pic.twitter.com/WlWu1OyqCA — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 21, 2019

"(Jacobs) es un peleador muy marrullero, pero creo que no se vale que me haya cortado con un codazo, no siento que me haya ganado boxeando, la pelea iba muy pareja, pienso que iba arribar de las tarjetas, pero no podía respirar, no podía continuar peleando", declaró.

Añadió: "En ningún momento sentí que él me venciera boxisticamente, simplemente es que metía muchos los antebrazos, me pegó un codazo, abrió 10 puntos".

La derrota del Jr. es calificada por medios especializados en este deporte como “una mancha más” al historial de Julio César.

Y hacen alusión a que su carrera es polémica, por sus excesos y escándalos que triunfos sobre el ring.