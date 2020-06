16 jugadores dan positivo por coronavirus en la NBA

Un total de 16 jugadores de la NBA dieron positivo por coronavirus en las 302 pruebas aplicadas el pasado martes, un porcentaje del 5,3%, dentro de los preparativos para reanudar la temporada a finales de julio, informó este viernes la liga.

"En las pruebas realizadas a 302 jugadores de la NBA el 23 de junio, 16 jugadores han dado positivo por el coronavirus", señaló la liga en un comunicado conjunto con la Asociación de Jugadores (NBPA).

"Cualquier jugador que dé positivo permanecerá en auto-aislamiento" hasta que cumpla con los protocolos de salud pública y sea autorizado por un médico, se limitó a agregar la NBA en el texto.

Las pruebas se aplicaron a los 22 equipos que reanudarán la temporada el 30 de julio en el complejo deportivo de Disney World (Orlando, Florida), donde todas las franquicias se instalarán a partir del 7 de julio.

Medios estadounidenses habían reportado que las franquicias esperaban detectar casos positivos en sus plantillas en estas pruebas.

La NBA no ofreció las identidades de los jugadores contagiados. Sin embargo, durante la semana algunos han dado a conocer que dieron positivo por coronavirus, entre ellos el base titular de los Indiana Pacers, Malcolm Brogdon, y tres miembros de los Sacramento Kings: Buddy Hield, Jabari Parker y Alex Len.

