Maratón de Nueva York y Berlín son cancelados por pandemia del coronavirus

La crisis que se vive a nivel mundial debido a la pandemia del corovanvirus sigue afectando en el ámbito del deporte.

El maratón de Nueva York estaba previsto para correrse el 1 de noviembre, sin embargo, ha sido cancelado, dijeron el miércoles sus organizadores.

Es la segunda vez que se cancela esta prueba, uno de los maratones más populares del mundo y que se disputa desde 1970. La suspensión anterior se dio en 2012 tras el paso del huracán Sandy.

The 2020 #TCSNYCMarathon, set to take place on Nov. 1, has been canceled due to coronavirus-related health and safety concerns. Registered runners will be contacted by July 15 regarding their cancellation resolution options, including a refund. Learn more: https://t.co/8TlWiekDss pic.twitter.com/mUnrcCayaz

