Marcus Rashford reúne fondos para ayudar a niños de escasos recursos

Tras haber reunido 20 millones de libras (25 millones de dólares) para financiar comidas para personas desfavorecidas, el delantero del Manchester United, Marcus Rashford, pidió este lunes al gobierno británico que continúe ayudando a los niños pobres a alimentarse este verano.

El gobierno británico había anunciado a principios de mes que un programa que permitía a las familias modestas recibir bonos de compras de alimentos por 15 libras (18,8 dólares) por niño y semana, instaurado cuando el confinamiento había forzado a las escuelas y a sus comedores a cerrar, no será prolongado durante las vacaciones escolares estivales.

Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv

An Open Letter to all MPs in Parliament… #maketheUturn

En una carta abierta a los diputados la Cámara de los Comunes, Rashford les pide "echar marcha atrás (en esta decisión) y hacer de la protección de los más débiles la prioridad absoluta".

"Dejando cualquier pertenencia política de lado, ¿no nos podemos poner de acuerdo sobre el hecho de que ningún niño debe pasar hambre?", pidió.

En definitiva, se trata de poder "mirarse al espejo diciéndose que hemos hecho todo lo posible para proteger a aquellos que, sea cual sea la razón, no pueden protegerse por sí mismos", añadió el delantero de 22 años.

Marcus Rashford writes to the British government to ask that they extend the food voucher program for vulnerable children pic.twitter.com/Fv64THNOcR

— B/R Football (@brfootball) June 14, 2020