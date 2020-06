La mamá del fan de Messi revela el duro castigo que le espera a su hijo

El aficionado que saltó al campo para estar con Messi en el Mallorca vs Barcelona, además de la multa, deberá afrontar el castigo de su madre.

La mamá del joven que burló la seguridad del estadio y saltó a la gramilla para conocer a Messi, rompió el silencio.

Fue por Messi, sin ninguna protección

El Barcelona reinició el sábado, su carrera por el título liguero, pero ocurrió lo inesperado.

Un aficionado burló la seguridad y entró a la cancha para obtener una foto con Leo, hecho por el que la Liga anunció que tomaría acciones legales contra el joven.

Además, porque entró al campo sin mascarilla ni ningún tipo de protección.

“Mi sueño es tener una foto con Messi o llegar a conocerlo. Yo he ido a por Messi, he visto que estaba Jordi Alba primero, le pedí la foto, fui corriendo a por Messi y por lo del virus no se la quería hacer”, le dijo el chico a “Cadena Cope”.

También señaló que antes había captado a Leo “pero no se veía muy bien y la policía me lo ha hecho eliminar todo”.

El espontáneo que saltó al campo de juego para pedirle una foto a Messi cuenta su experiencia ante esta sorpresiva situación 😱 pic.twitter.com/5AAlKNowG0 — manoded10smx (@manoded10smx) June 14, 2020

El castigo de su mamá

Dos días después del incidente, la madre del espontáneo aseguró en “Deportes Cuatro” que su hijo asumirá toda la responsabilidad, está castigado y pide perdón.

“Mi niño no era consciente de lo que hacía. Pido perdón. Él ahorita lo está pasando muy mal”, aseguró la mujer.

🚔⚽ LaLiga va a llevar a los tribunales al espontaneo que saltó a abrazar a Messi, además el Mallorca recibirá una multa y un expedientehttps://t.co/394j2Up7rY pic.twitter.com/H4TIPA0dwK — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) June 15, 2020

“Soy una madre soltera, con tres hijos y con una situación económica mala”, reveló, sin saber cómo asumirán las consecuencias.

La mujer no pudo evitar llorar mientras daba la entrevista, y dijo que “no volverá a pasar”.

También contó que “un policía me llamó y me enfadé mucho. Ahora trabajará todo el verano sin parar, está muy castigado”.

Sin embargo, dijo que su hijo no había actuado de mala fe. “Mi hijo es todavía un niño que se dejó influenciar por sus amigos… yo pienso que es una broma”, expresó.