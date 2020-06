Guardameta guatemalteco es nuevo fichaje de un club español

View this post on Instagram

‼️📝⚽️¡Nuevo Fichaje! El C.F. Motril tiene el placer de presentar al jugador Guatemalteco Diego Navas como nueva pieza para su equipo B para la siguiente temporada. ¡Enhorabuena Diego!🔵⚪️ ‼️📝⚽️New Signing! C.F. Motril is pleased to announce you the Guatemalteco player Diego Navas as a new addition for C.F. Motril B for the next season. Congratulations Diego! 🔵⚪️ #CFMotrilB #futbol #football #soccer #spain #internationalsoccer #motril #socceracademy #costatropical #granada #fichajes #guatemala 🇬🇹 🇪🇸