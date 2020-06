José Carlos Pinto envía su primer mensaje a la afición crema

El defensa, José Carlos Pinto, describe las sensaciones tras fichar con Comunicaciones y envió un primer mensaje a la afición.

Después de haber defendido a Antigua GFC durante cinco años, Pinto firmó con los cremas por las próximas dos temporadas.

Y es que con 26 años y 10 de carrera futbolística, el zaguero también ha defendido los colores de Sacachispas, Malacateco y Municipal.

Muestra su optimismo

Pinto dice que se entregará al equipo como lo ha hecho en los clubes en los que ha estado.

“Estoy muy contento con Dios y con Comunicaciones por la oportunidad que me dan y por abrirme las puertas de esta gran institución y ahora tocará defender los colores con gran profesionalismo como siempre lo he hecho”, expresó.

Además confirmó que “fue muy dura la decisión de dejar Antigua, conozco a Juan García desde hace muchos años y eso influyó para que llegara a Comunicaciones, además de tener ahí a muchos compañeros que tuve en Antigua. Me acoplaré muy fácil al grupo”, manifestó.

Busca trascender

“Fue difícil tomar la decisión. Dejé a Municipal para ir con un equipo (Antigua) que hasta ese entonces no había ganado ningún título. Ahora será muy importante hacer más grande a una institución como Comunicaciones”, confesó.

El defensa también dijo que su paso por los equipos anteriores le ayudó a tener madurez.

“Viví cosas importantes con todas las instituciones con las que estuve, todos me ayudaron a crecer como futbolista profesional y se los agradezco. He sido profesional con todos los equipos que he estado”.

Pinto ya tuvo una etapa con Municipal, en donde no tuvo un paso trascendental.

“Fue una muy buena oportunidad, tenía 20 años cuando Municipal se interesó en mí, llegué a un club con muchos nombres y con varios jugadores que habían ganado muchos títulos, pero salí porque quería formar un camino donde pudiera madurar como futbolista y como persona, pero les agradezco todo”, explicó.

Su mensaje a la afición

El defensa espera ganarse el corazón y confianza de la afición de Comunicaciones, de la que dijo, le han dado una gran bienvenida a través de las redes sociales.

“Agradezco a la afición que me han hecho llegar sus mensajes de apoyo, me han recibido de una buena manera, espero cosechar cosas importantes y devolverle la grandeza a Comunicaciones", expresó.

Además, "espero estar mucho tiempo acá, defenderé esta camisola a muerte”, finalizó.

Pinto contó que el brasileño nacionalizado, Anderson Pasos Batista, fue un gran apoyo en el inicio de su carrera.

*Con información de El Mejor Equipo