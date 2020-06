Comunicaciones celebra la llegada de José Carlos Pinto

Lo que era un secreto a voces se ha hecho oficial este lunes, José Carlos Pinto se convirtió en la primer fichaje de Comunicaciones, de cara al Torneo Apertura.

El defensor nacional llega procedente de Antigua GFC, club con el que jugó durante 5 años y con el que no alcanzó un acuerdo de renovación.

Pinto, quedará ligado al club albo por dos temporadas.

Así reciben a José Carlos Pinto

Además de vestir los colores panzaverde, el nacido en San Luis Jilotepeque, Jalapa, ha defendido las camisetas de Sacachispas y Municipal.

"Damos la bienvenida a José Carlos Pinto, quien ha ganado 4 títulos de Liga y además es seleccionado Nacional", expresó el club en un breve comunicado de prensa.

"Su incorporación será de gran beneficio para nuestro Club, le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional", concluyó.

Comunicado Oficial: Damos la bienvenida a José Carlos Pinto, quien ha ganado 4 títulos de Liga y además es seleccionado Nacional. Su incorporación será de gran beneficio para nuestro Club, le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional.#VamosCremas pic.twitter.com/3PrgYtILGk — Comunicaciones FC (@CremasOficial) June 8, 2020

Sin embargo, la afición crema también se hizo escuchar y celebró la llegada del defensa.

"Tardó pero llegó!".

"Hoy sí se mandaron. La mejor contratación".

"Excelente noticia, es un gran jugador".

"Me hicieron el día, quería ver a Pinto vestido de blanco".

"Bienvenido al más grande de Guatemala".

Estos fueron algunas opiniones en Twitter.

Se despidió de la afición panzaverde

Antes de que se confirmara su llegada a los cremas, Pinto se despidió de la afición antigüeña con un emotivo mensaje en Instagram.

"Hoy he tomado la decisión de iniciar una nueva etapa profesional como futbolista. Esto conlleva a decir adiós al club que me abrió las puertas cuando busqué nuevos retos y me permitieron alcanzar mis sueños", fue parte de su despedida.

Redes sociales

Otros movimientos en Liga Nacional

Cobán Imperial

Altas: Kevin Moscoso, Jorge Sotomayor, César Calderón, Pedro Altán, Harim Quezada, Juan Carlos Silva y Danilo Guerra.

Bajas: Braulio Linares, Nery Oliva, Carlos Salvador Estrada, Sergio Azurdia, Gérson Mayen, Janderson Pereira, Gérson Tinoco y Josué Mitchell

Municipal

Altas: José Alfredo Morales (Iztapa), Janderson Pereira (Cobán Imperial).

Bajas: Mikeil Williams, Nicolás Martínez, Danilo Guerra.

Antigua GFC

Altas: Kevin Arriola (Sanarate), Kervin García (Iztapa), Allan Miranda (Comuniciones).

Bajas: José Carlos Pinto, Pablo Mingorance.

Cristian Alexander Jiménez y José Mena, también continuarán ligados al cuadro panzaverde.

Comunicaciones

Bajas: Maximiliano Lombardi, Allan Miranda.

Altas: José Carlos Pinto

José Calderón, Michael Umaña, Rafael Morales, Carlos Castrillo, Fredy Thompson, Rodrigo Saravia, han renovado su contrato.

Guastatoya

A falta de hacerse oficial de parte del pecho amarillo, William Zapata, Walter García y Kevin Norales, serían sus nuevos fichajes.

Han confirmado a Adrian de Lemos, Aaron Navarro, Cristhian Reyes, Fredy Orellana y Luis Ángel Landín.

Santa Lucía

Altas: Sergio Guevara (entrenador)

Bajas: Pablo Centrone

Malacateco