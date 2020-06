Messi aún es duda; Suárez recibe el alta médica para jugar

El atacante argentino del FC Barcelona Lionel Messi se entrenó por primera vez en el césped del Camp Nou tras haberse perdido dos sesiones colectivas, mientras que el uruguayo Luis Suárez obtuvo la luz verde de los médicos para volver a jugar, informó el club este sábado a través de un comunicado.

El seis veces ganador del Balón de Oro y capitán del Barça sufrió una "pequeña contractura en el cuádriceps de la pierna derecha" que le hizo perderse los dos entrenamientos colectivos del miércoles y el viernes, por lo que tuvo que realizar trabajo específico en el gimnasio.

Este sábado se entrenó en el césped del Camp Nou por primera vez, según la prensa especializada española.

Messi volvió de esta forma al Camp Nou por primera vez desde el parón del fútbol el 12 de marzo en España, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, pero realizó trabajo específico con carreras y ejercicios de explosividad al margen de la sesión colectiva, con Nelson Semedo.

"En los próximos días está previsto que vuelva a trabajar con el grupo", había precisado el Barça el viernes.

Messi podría reintegrarse a la plantilla de Quique Setién el lunes, antes del primer partido de reanudación de la liga para los blaugranas, el sábado 13 de junio en el estadio de Son Moix en Mallorca.

Por su parte, el delantero internacional uruguayo Luis Suárez, operado el 12 de enero del menisco externo de la rodilla derecha, obtuvo este sábado la luz verde médica para regresar a la competición, informó el club catalán en un comunicado este sábado, después de que el jugador siguiera el entrenamiento diario con el esto de compañeros sin sentir dolor.

Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta 💪💪💪🔴🔵#siemprepositivo #esfuerzomaximo #focusfuture

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) June 6, 2020