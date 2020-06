Cristiano Ronaldo causa ternura al disfrazarse de Aladinn, ¿por qué lo hizo?

El portugués Cristiano Ronaldo está cerca de regresar a la actividad con la Juventus en el futbol italiano.

La Serie A se reiniciará el próximo 20 de junio y la Vecchia Signora buscará mantener la ventaja sobre la Lazio y así alzar un nuevo título.

Cristiano ha regresado de gran manera a los entrenamientos y está listo para que los aficionados celebren sus goles.

Este viernes es el cumpleaños de Eva y Mateo, dos de los hijos del ariete portugués.

Por lo que Cristiano junto a su pareja, Georgina Rodríguez, le han preparado una fiesta a los pequeños.

Globos, disfraces, una diversidad de regalos y toda la familia han sido parte de dicha celebración.

El jugador de la Juventus causó sensación al disfrazarse de Aladdin, mientras que Georgina optó por representar a uno de los personajes de los Powers Rangers.

Y Georgina Rodríguez ha escrito un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram donde habla sobre el cumpleaños y lo agradecida que se siente.

"La familia es donde comienza la vida y el amor nunca termina", comenzó diciendo.

I fall in love every time I see these two😍🙌👨‍👧‍👧 #dadysgirls pic.twitter.com/0rPaSsAhnh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 3, 2020