Cristiano Ronaldo vuelve a los entrenos con la Juventus

El portugués Cristiano Ronaldo volvió este martes por la mañana al centro de entrenamiento de la Juventus de Turín, tras una ausencia de alrededor de dos meses debido a la pandemia del coronavirus.

El futbolista de 35 años llegó en un Jeep con los cristales tintados al centro de entrenamiento de la Juventus de Turín.

El portugués se marchó tres horas después con una sonrisa en los labios y haciendo un gesto con su dedo pulgar, dirigido a los fotógrafos que lo esperaban a la salida.

El ganador de cinco Balones de Oro se sometió a unos test médicos y físicos antes de unirse a sus compañeros, por primera vez en 72 días, para realizar un entrenamiento individual, según los medios de comunicación italianos.

El técnico Maurizio Sarri ha estado conduciendo los entrenamientos en pequeños grupos desde el lunes, en espera de que el final del protocolo sanitario sea acordado con el gobierno italiano.

Los jugadores de la Juventus regresaron a los entrenamientos individuales el 4 de mayo, el día que Cristiano Ronaldo volvió a Turín tras dos meses de confinamiento en su nativa isla de Madeira, en Portugal.

El jugador luso ha pasado dos semanas en cuarentena en su mansión de Turín.

Back to training for the first time after isolation.#CristianoRonaldo pic.twitter.com/zI5pwAncF8

— Farouq Goni (@omargonee) May 19, 2020