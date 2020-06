“Yo sé que es mi última etapa”, Fredy Thompson habla sobre su retiro

El jugador de Comunicaciones, Fredy Thompson, abrió la puerta a un posible retiro, después de haber defendido al equipo de sus amores.

Y es que el mediocampista es el único jugador activo que queda de la “camada” que ganó hace 19 años, el único título de Uncaf que posee Guatemala a nivel de selecciones.

Fue con ese título que Thompson comenzó también su carrera con la azul y blanco, en ese entonces la selección nacional era dirigida por Julio César “el Pocho” Cortes.

Comunicaciones deja fuera a su segundo extranjero El club albo hizo oficial este martes, su segunda baja de cara al Torneo Apertura 2020.

Y fue recordando este histórico título, que Thompson reveló que este podría ser su último año como jugador profesional.

Las declaraciones de Fredy Thompson

Fredy dice que vestir la camisola de Comunicaciones fue un sueño que tuvo desde niño y que “siempre me he identificado como aficionado”.

“Tuve la dicha de defender los colores de Comunicaciones y en esta etapa final de mi vida futbolística, tuve la dicha de volver a hacerlo”, reconoció.

Comunicaciones FC

“Quisiera retirarme ahí, pero mientras tenga fuerzas para jugar lo voy a seguir haciendo”, agregó.

Sin embargo, reconoció que su vida como jugador puede estar llegando a su fin.

“No podría asegurarlo en un 100%, pero yo sé que es mi última etapa, puede que sea mi último año, aunque uno no puede asegurar nada en la vida”, manifestó.

Comunicaciones FC

“Hace mucho tiempo decía que me iba a retirar a los 35 años y cuando me vi en esta situación, dije que ‘no’ porque me seguía gustando y continué unos años más y aquí estoy”, expresó.

Pero “quizá puede que sí suceda el próximo año, que ya no siga más en Comunicaciones y el futbol, pero veremos, vamos a ir con el día a día y cuando llegue ese momento se enterarán”, dijo.

Comunicaciones FC

Del título de Uncaf

La Copa de Naciones de la Uncaf, ganada en 2001 en Honduras, es uno de los mayores logros de la azul y blanco.

“Es un logro que perdurará mientras no se supere, mientras no se haga algo más relevante, seguirá ahí como una de las victorias más importantes del futbol”.

Selecciones que han sido Campeones 🏆 en la Copa Centroamericana de UNCAF: Guatemala 🇬🇹 en las Copas Centroamericanas de UNCAF Campeón 1 vez: 2001. pic.twitter.com/LQXE5ZvmQa — UNCAF / Oficial (@uncaf) April 19, 2020

“Llegamos como víctimas a ese campeonato y resultamos siendo campeones, ante muchas adversidades”, recordó.

Además, dijo que ese título también ha sido uno de sus mejores regalos de cumpleaños.

Comunicaciones FC

“Previo a la final yo cumplí 19 años y fue un regalo para mí empezar mi trayectoria en selección nacional, siendo campeón”, agregó.

Habrá que esperar el próximo año para saber si Fredy colgará las botas o continuará en las canchas.

Mientras, este martes, Comunicaciones hizo oficial la renovación de su contrato.

*Con información de El Mejor Equipo