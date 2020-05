Técnico reveló que dirigió en la Champions con coronavirus, esta es su confesión

Se trata del entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, y uno de los juegos en el que estuvo presente fue considerado foco de contagio.

El último de su equipo en la Champions League, de visita al Valencia, se llevó a cabo en marzo y Gasperini ya estaba enfermo.

Luego, la pandemia por el coronavirus obligó a suspender todas las competiciones.

"La víspera del partido en Valencia estaba enfermo. La tarde antes del partido, todavía peor. No tenía buena cara en el banquillo", explicó el italiano a La Gazzetta dello Sport.

Aquel 10 de marzo, el Atalanta batió 4-3 al equipo español en octavos de la Champions, en un partido jugado a puerta cerrada, para entrar en cuartos en su primera participación en el gran torneo.

El coronavirus se propagaba ya por Europa, especialmente en el norte de Italia y en Bérgamo, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia.

"Fue el 10 de marzo. Las dos noches siguientes casi no dormí. No tenía fiebre pero me sentía exhausto, como si tuviera 40 de fiebre", explicó Gasperini, de 62 años.