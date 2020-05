Zlatan Ibrahimovic habría sufrido una rotura del tendón de Aquiles

El Milan sigue acumulando malas noticias, ahora podría ser el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.

Según informes de medios italianos, el sueco se habría lesionado en una carrera corta en el entreno matutino que los rossonero sostuvieron esta mañana.

El club aún ha emitido un comunicado, pero la información que se maneja es que se podría tratar de una lesión de gravedad.

El delantero sueco del AC Milan Zlatan Ibrahimovic se lesionó este lunes en el entrenamiento, informaron medios italianos, precisando que podría tratarse de una lesión grave que requiera un periodo largo de recuperación.

Según La Gazzetta dello Sport, 'Ibra' se lesionó en un sprint durante un partido de entrenamiento aparentemente con un problema muscular en el gemelo, pero varios medios aseguran que podría ser más grave, teniendo afectado el tendón de Aquiles.

Zlatan Ibrahimovic will undergo immediate testing after suffering a feared Achilles injury in AC Milan training, per @SkySport pic.twitter.com/KT04BJLFfd

— B/R Football (@brfootball) May 25, 2020