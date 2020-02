La foto viral de Ronaldo y Zlatan que deja el duelo AC Milan - Juventus 

Estos fueron los momentos que vivieron los futbolistas, el portugués Cristiano Ronaldo y el sueco Zlatan Ibrahimović en la serie semifinal de la Copa Italia jugada este día entre AC Milan y Juventus (en juego).

Dicho partido finalizó empatado 1-1, con un gol de Cristiano Ronaldo a los 90'+1'.

Previamente Ante Rebić (61') había adelantado al AC Milan.

Primero, salió a luz una imagen donde se le ve a los dos astros del futbol mundial salir al estadio San Siro a realizar su etapa de calentamiento.

Ambos jugadores fueron confirmados por sus técnicos para ser parte de la oncena que vio acción en tan importante duelo.

