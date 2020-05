VIDEO. Guillermo “el Pando” Ramírez llama “ratas” a dirigentes de Guatemala

El exfutbolista Guillermo “el Pando” Ramírez se confesó tras ocho años de suspensión y lanzó fuertes declaraciones sobre la eliminatoria al Mundial de Alemania, además tildó de conformistas a los actuales seleccionados.

La azul y blanco nunca ha podido clasificarse un mundial de futbol.

Sin embargo, rumbo a Alemania 2006 se quedó a las puertas tras una polémica última jornada y un insólito triunfo de Trinidad y Tobago sobre México.

“El Pando” conversó en exclusiva con el diario deportivo “Diez”, de Honduras, e hizo una serie de confesiones, 8 años después de su suspensión por amaño de partidos.

Guillermo “el Pando” Ramírez se confiesa

Ramírez se confesó durante una transmisión en vivo por Facebook, en la que también habló sobre su paso por el futbol hondureño.

Cabe recordar que jugó en Honduras entre los años 2009 y 2012, siendo parte de Marathon y Motagua.

“Me suspendieron y no me llamaron para hablar conmigo, me dijeron que era por amaño de partidos. Fui a la federación y me quisieron envolver, pero no me dejé. Me suspendieron de por vida”, relató “el Pando”.

“Fue muy difícil porque quería jugar un año o dos más y hacer mi partido de despedida, por esos sinvergüenzas no pude”, le dijo a “Diez”.

Además, recordó a Bryan Jiménez, “está preso por los amañaos de partidos y fue él, no yo”, puntualizó.

“Hasta me querían meter preso, a ellos sí los terminaron llevando a Estados Unidos”, contó.

Ensuciaron su carrera

Ramírez dice, aún con tristeza que “me mancharon, me inventaron cosas, se metieron dirigentes y el mismo gobierno”.

“Todo eso es un nido de ratas, tanto la FIFA como la federación de Guatemala”, señaló.

“Cómo te pueden acusar de haber vendido un partido amistoso de Guatemala, tenía que haber venido yo y meter el balón en mi propia meta”, expresó.

Mientras que sobre sus compañeros dijo: “‘El Pin’ Plata es una persona aparte, él no se metió en nada. Hubo varios compañeros que no vale la pena mencionarlos, fue un grupo con el entrenador Almeida y directivos que me señalaron”, explicó.

También dijo que “arreglamos las cosas con ‘el Pescado”. Al principio me gritaban cosas, luego se dieron cuenta que no fue así”, dijo Guillermo, que ahora junto con otras leyendas se dedica a dar partidos de exhibición.

El mejor club de Centroamérica

Acerca de cuál es el mejor equipo de Centroamérica, respondió:

“Me gusta cómo está jugando el Olimpia y eso que yo soy Motagua y Marathón”.

Y sobre la selección dijo que “no le veo mucho futuro, sí le ponen ganas y se matan en el campo, pero si hace falta calidad, no sirve”.

“Ha bajado mucho el nivel de futbol. Deben tener más compromiso entre ellos mismos, ahora son muy conformistas y no aspiran a más”, sentenció.

Además, recordó que “en nuestra generación teníamos calidad y ganas, en esa época hubo bastantes jugadores en el extranjero”.

No hay tantos referentes

“El Pando” también criticó que Guatemala se ha quedado sin referentes.

“Ahora en Guatemala no veo tanto referente como antes, habían jugadores reconocidos”.

“Veo partidos de Comunicaciones y Municipal, y conozco quizás a dos jugadores y antes los conocía a todos. El nivel ya no es como antes”, agregó.

También confesó que Ramón Maradiaga ha sido para él, “el mejor técnico que he tenido”.

“Nos dejó muchas enseñanzas y nos quedamos ahí a la orilla de ir al Mundial por la misma inexperiencia”.

Aquí puedes ver la entrevista completa a Guillermo “el Pando” Ramírez.