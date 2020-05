Usain Bolt es padre por primera vez y lo anuncia el Primer Ministro de Jamaica

La leyenda del atletismo, Usain Bolt, dio mucho de qué hablar este lunes con el nacimiento de su bebita.

Y es que la ex superestrella se convirtió en padre por primera vez al dar a luz su pareja, Kasi Bennett, a una niña, según la prensa jamaicana.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, confirmó el nacimiento en las redes sociales.

"Felicitaciones a la leyenda del esprint Usain Bolt y a Kasi Bennett por la llegada de su pequeña niña", escribió Holness en Twitter.

A post shared by Kasi J. Bennett (@kasi.b) on Jan 23, 2020 at 2:27am PST

Medios locales reportaron que la hija de la pareja nació el domingo pero por ahora no se ha informado de más detalles.

Bolt, de 33 años, había revelado que esperaba una hija con Bennett en marzo a través de redes sociales.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) May 18, 2020