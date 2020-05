Futbolista inglés es acusado de violación

El extremo internacional inglés del Chelsea, Callum Hudson-Odoi, fue detenido y después liberado bajo fianza tras haber sido acusado de violación por una mujer, informan este lunes los medios de comunicación británicos.

La policía y una ambulancia fueron llamados para acudir a la casa del jugador internacional inglés, en la madrugada del domingo, tras una llamada de la denunciante.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea's young star Callum Hudson-Odoi was arrested yesterday while breaching lockdown at 4AM in the morning with a model he had met online, according to The Sun. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/F8QOXWwr5c

El jugador de 19 años fue detenido, antes de ser liberado tras el pago de una fianza.

"Cuando los servicios de socorro llegaron, una mujer afirmó haber sido violada y fue llevada a un hospital", explicó un portavoz de la policía.

"Un hombre fue detenido en el lugar como sospechoso de violación. Fue soltado bajo fianza y será convocado a mediados de junio", añadió el portavoz.

Según la prensa, Hudson-Odoi había encontrado a la mujer en internet y, quebrando el protocolo de distanciamiento social recomendado por el gobierno, había enviado un auto a buscarla para que viniera al domicilio del jugador.

Callum Hudson-Odoi se había ilustrado estas últimas semanas al ser el primer jugador de Premier League que dio positivo al nuevo coronavirus a principios de marzo, recuperándose después.

El Chelsea no quiso por el momento realizar ningún comentario.

Chelsea's Callum Hudson-Odoi has been arrested following an incident with a woman in the early hours of Monday morning.

He was taken into police custody while the woman was transported to hospital: https://t.co/WVWjTtzgdy pic.twitter.com/PhePAdNj7h

— ESPN FC (@ESPNFC) May 18, 2020