¡Se acabó la liga escocesa! Celtic es nombrado campeón

Otra liga europea dio un paso al costado y decidió no seguir con la competición por la pandemia del coronavirus.

Se trata de la liga escocesa, que después de varias semanas de sesiones, llegaron a un acuerdo para dar como terminada la temporada 2019-2020.

Además, de esta manera, también se dio a conocer al club que representará al país en la UEFA Champions League.

Ladbrokes Premiership and SPFL Season 2019/20 curtailed as Premiership clubs reach unanimous agreement that top flight cannot be finished. Full details: https://t.co/RHpIjr8b0V pic.twitter.com/YKI6JWyeIM — SPFL (@spfl) May 18, 2020

Celtic vuelve a ser campeón

El Celtic de Glasgow se proclamó campeón escocés por novena vez consecutiva, este lunes después de que la Scottish Premiership decidiera suspender definitivamente la liga debido a la pandemia de coronavirus.

Los jugadores dirigidos por Neil Lennon tenían 13 puntos de ventaja en la clasificación con el Glasgow Rangers cuando se decretó el parón a mediados de marzo debido a la propagación de la pandemia.

"Tras una consulta con los 12 clubes de la élite, el consejo de administración de la liga (SPFL) decidió que la temporada 2019/2020 se terminara con efecto inmediato", señaló la competición en un comunicado.

🍀⚪ Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you 💚 Celtic Football Club – #9INAROW CHAMPIONS! 🏆9️⃣#StayHomeStaySafe — Celtic Football Club (from 🏡) (@CelticFC) May 18, 2020

La suerte de las divisiones inferiores se había decidido a mediados de abril, pero la liga había dejado un poco de tiempo a la primera división para estudiar su posible reanudación.

"Como para las divisiones inferiores, la clasificación final se determina por la media de puntos por partido disputado hasta el 13 de marzo. Esto significa que el Celtic se corona campeón 2019/2020 y que los Hearts (de Midlothian) descienden", señaló la liga.

El Celtic es campeón por novena vez consecutiva, por lo que iguala un récord del Glasgow Rangers (1989-1997).

Con este título el club escocés amplía su palmarés y queda distribuido de la siguiente manera:

51 Ligas de Escocia

39 Copas de Escocia

19 Copas de la liga de Escocia

36 Copas de Glasgow

1 UEFA Champions League

*Con información de AFP