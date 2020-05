“Voy a vencer a Floyd, te lo prometo por mi vida”, le dice Conor a Mike Tyson

El irlandés, Conor McGregor, le hizo una inusual promesa a la leyenda del boxeo, Mike Tyson, pero ¿cuál fue el motivo?

La derrota que sufrió Conor por un nocaut técnico en el décimo round ante Floyd Mayweather es algo que no ha podido superar.

El combate del 26 de agosto de 2017 fue uno de los más esperados por los fanáticos del boxeo y que marcó el orgullo del irlandés.

Desde ese entonces, inició una campaña para tener una revancha que hasta ahora no se ha podido llevar a cabo.

En los últimos días, Conor retomó su idea de una revancha, tras una serie de elogios que recibió de parte de Mike Tyson.

“¿Él nunca había boxeado antes, no? Se sostuvo durante 10 rounds con el mejor boxeador de la tierra, con el mejor de los últimos cien años”, dijo Tyson en el podcast Hotboxing.

Además, alabó los golpes que McGregor pudo darle a legendario Mayweather.

“Imagínate un tipo que nunca ha tenido una pelea de boxeo antes y me tiene que enfrentar a mí”, dijo Tyson.

“Y se sostiene por 10 rounds. Ese es maldito un hijo de p…”, expresó el exboxeador.

Los elogios de Tyson no tardaron en hacer eco en McGregor, que rápidamente respondió.

El irlandés no solo dejó claras sus intenciones de volver a pelear frente al estadounidense, sino que le hizo una importante promesa a Tyson.

“Gracias Mike. Quiero que sepas que para la inevitable revancha, con el conocimiento que ahora tengo sobre el estilo de Floyd sumado al tutelaje de mi antiguo entrenador de boxeo, voy a desentrañar el rompecabezas y voy a vencer a Floyd.

