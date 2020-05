Besos y abrazos, las acciones que abren el gran debate en la Bundesliga

Los jugadores de la Bundesliga no pudieron cumplir al 100% con el protocolo sanitario y esta es la reacción de las autoridades del gobierno alemán.

El jefe del gobierno de Baviera, Markus Söder, instó a la Bundesliga a insistir en las medidas sanitarias después de que en los primeros partidos del sábado se vieran celebraciones con besos y abrazos entre los jugadores, rompiendo las recomendaciones efectuadas por las autoridades.

La Bundesliga se reanudó este sábado tras más de dos meses de paro forzoso por la pandemia del nuevo coronavirus, pero sin público en los estadios y bajo estrictas medidas sanitarias, para minimizar los riesgos de contagio.

"El futbol cumple una función básica como modelo a seguir, por lo que se tiene que seguir las instrucciones y prestar más atención la próxima semana", declaró Söder al canal Sport1 este domingo.

A los jugadores se les había pedido tener el menor contacto posible, especialmente en las celebraciones de los goles, pero en algunos casos estar normas fueron ignoradas.

El jugador del Hertha Berlín Marko Grujic recibió un beso en la mejilla por parte de su compañero Dedryck Boyata el sábado tras marcar el primero gol en la victoria 3-0 contra el Hoffenheim.

"No me gustó. Los jugadores deben obedecer las reglas", admitió Söder sobre esa situación, que no obstante destacó el éxito de la reanudación.