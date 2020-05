El gigante de Alemania gana y mantiene su ventaja en la Bundesliga

Robert Lewandowski abrió la puerta y Pavard remató el triunfo del líder Bayern Munich en su visita al Union Berlin, con lo que mantiene su ventaja en el reinicio de la Bundesliga.

El campeonato alemán regresó este fin de semana tras más de dos meses de parón por la pandemia del nuevo coronavirus.

Con su victoria, el Bayern suma 55 puntos, uno más que su escolta el Borussia Dortmund que el sábado venció 4-0 al Schalke 04.

El Bayern tuvo un buen reinicio y dejó claras sus intenciones por aumentar su palmarés como el más grande de Alemania.

Robert Lewandowski abrió el marcador en el minuto 40 con un tiro penalti y Pavard, de cabeza, tras un saque de esquina, sentenció el 2-0 en el 80.

El triunfo para el Bayern pudo haber sido por goleada, pero sus artilleros fallaron en varias ocasiones frente al arco rival.

El Colonia, décimo provisionalmente en la Bundesliga, desaprovechó una ventaja de dos goles y terminó empatando 2-2 en casa en casa ante el Maguncia, este domingo.

El goleador del Colonia Mark Uth abrió el marcador de penalti en el minuto 6 (1-0).

Mientras que Florian Kainz amplió la cuenta para su equipo en el 53, poniendo un 2-0 prometedor para los locales.

Pero en el silencio de un estadio de Colonia sin público, el Maguncia consiguió salvar un punto gracias a tantos de Taiwo Awoniyi (2-1, 61) y Pierre Kunde Malong (2-2, 72), que permitieron ese empate definitivo.

Full-time. #effzeh draw 2:2, with the goals coming from @Mark_Uth and Florian #Kainz.

___

2:2 #KOEM05 pic.twitter.com/AKj9oCgImt

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 17, 2020