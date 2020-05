'Moyo' Contreras: "La afición me hizo sentir muy bien en un año difícil para mi"

Después de un difícil año, José Manuel Contreras ya se encuentra habilitado para volver a los terrenos de juego.

Sin embargo y para su mala fortuna, la estrella de Comunicaciones tendrá que esperar para volver a pisar el terreno de juego, por la situación que envuelve al país.

Pese a eso, la afición se muestra emocionada por volver a tener en disponibilidad a uno de los máximos referentes del club albo en los últimos años.

"Quiero volver a disfrutar como un niño"

El futbolista de Comunicaciones habló con las voces del Mejor Equipo en el Súper Deportivo y afirmó estar feliz por regresar a los terrenos de juego tras un año de suspensión.

Contreras afirma que fue un año de aprendizaje y de momento difíciles, pero agradece que al fin terminó.

"Pues contento, porque se ha llegado al fin de la suspensión y esperando que podamos volver a tener actividad, no ha sido fácil, pero creo que hay que asimilarlo de la mejor manera". comentó.

Hoy es un día muy especial para nuestro jugador José Manuel Contreras, todo el equipo y afición te damos la bienvenida a tu casa. 👏 #VamosCremas Posted by Comunicaciones FC on Friday, May 15, 2020

Un año de suspensión

"Muy positivo, me demostró que hay que saber valorar muchas cosas, creemos que todo va a ser eterno y no es así, de un día para otro me quitaron lo que más me gusta, un trago amargo en lo deportivo".

"Una suspensión por doping y por la forma en que se da en este país, es fácil tacharnos a los deportistas y acusarnos de hacer trampa, ahora se da una nueva oportunidad de muchos retos, conmigo, con mi familia, con el club, mis compañeros y sobre todo con la afición, ellos donde me encontraban me hacían sentir bien, un gracias para la afición no es suficiente".

🤩 Les presentamos el ONCE HISTÓRICO, ELEGIDO POR NUESTRA AFICIÓN DE REDES SOCIALES. Gracias a todos los que han participado, la hemos pasado genial y lo más importante, compartiendo un buen momento desde casa@Tigo_GT @TigoSportsGt @PepsiGuate @ZGasGuatemala#QuedateEnCasa pic.twitter.com/agMSILYHlZ — Comunicaciones FC (@CremasOficial) May 2, 2020

¿Qué generó en Contreras esta sitaución?

"Es muy doloroso para uno que en nuestro medio se maneja muy riguroso lo del doping, no soy quien para juzgar y no voy a señalar a nadie"

"Tuve compañeros que pasaron por esta situación, sin saber que esto a mi me tocaría en un futuro, y es muy difícil lo que se pasa en esta situación".

"La cuenta regresiva me motivaba y me ilusionaba, la afición me hizo sentir muy bien en un año tan jodido para mi y mi familia, y quiero demostrar de lo que soy capaz y regresar a tener un gran nivel y ayudar a mis compañeros, es momento de volver y disfrutar como un niño lo que tanto me gusta".

🎥🔴 ¡AL AIRE! Súper Deportivo, con la mejor información del deporte nacional e internacional. ¡Acompáñenos! 🎙️📻🇬🇹⚽️🏀🎾🥊🚴🤺🏸🏓 Posted by Emisoras Unidas Deportes, El Mejor Equipo on Friday, May 15, 2020

Las personas que los apoyaron

"Hay muchas, creo que Agustín Herrera ha sido muy importante, no solo por el tema de las celebraciones, tenemos una amistad muy linda entre familias al igual que Jairo Arreola, aparecieron y nunca dejaron de apoyarme, al igual que amigos en el extranjero, al igual que la gente del club, se portaron de mil puntos conmigo, estoy en deuda con el club, la gente del club y con la afición, lo único que deseo en este momento es volver a la cancha y agradecerles todo ese apoyo".

Mensaje para la afición de Comunicaciones

"Agradecerles, no me imaginé que tendría tanto apoyo y tantas muestras de cariño, la gente se portó muy bien conmigo, nunca pasé algún momento incómodo y eso lo valoré mucho, la verdad espero volver a las canchas y poder hacerlos disfrutar, seguir jugando y hacerlo de la mejor manera con la ayuda de mis compañeros, espero devolverles todo lo que hicieron por mi en este tiempo, siempre recibía mensajes de ánimos, eso me ayudó para ser más fuerte, con un gracias no basta, voy a seguir preparándome para volver a las canchas y hacerlo de la mejor manera".