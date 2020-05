Dónde ver el partido Borussia Dortmund vs Schalke 04, 16 de mayo 2020

Tuvieron que transcurrir más de dos meses para que la liga alemana de futbol se activara nuevamente.

La pandemia del coronavirus, que azota todo el mundo, impidió que hubiera actividad futbolística prácticamente en todo el mundo.

Y Alemania es el primer país donde el futbol volverá, lo que ha generado mucha atención.

With the action set to get underway again this weekend, here's a quick primer on where we left off ⚽️🇩🇪

THREAD 👇 #BundesligaMD26 pic.twitter.com/Jk2NLDC7RL

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 15, 2020