VIDEO. Jugadores del Paris Saint-Germain se burlan de futbolista del Borussia Dortmund

El Paris Saint-Germain logró esta tarde su clasificación a los cuartos de final de la Champions League tras derrotar al Borussia Dortmund 2-0 en el duelo de vuelta de los octavos de final, con goles de Neymar (28') y Juan Bernat (45'+1').

Y con un global de 3-2, el equipo de Thomas Tuchel sigue en camino con el claro objetivo de llegar a Estadio Olímpico Atatürk, Turquía, donde se disputará la final.

Pero en la clasificación parisina hay una celebración que está dándole la vuelta al mundo.

Y se trata de la burla que todo el equipo del PSG le hizo al jugador noruego Erling Braut Haaland, autor del doblete en la ida (2-1).

Así fue la polémica celebración

Tras finalizar el partido en el Parque de los Príncipes, donde se jugó a puerta cerrada por la emergencia que hay en Europa por el Covid-19, los jugadores del PSG se sentaron en el terreno de juego con las piernas cruzadas y las manos levantadas con los dedos pulgar e índice en forma de círculo.

💥💥¡OJO! El PSG se ACUERDA de HAALAND tras ELIMINAR al DORTMUND de la #UCL. ¡A las 0:01h, TODO en @elchiringuitotv! pic.twitter.com/4nBZChbRr5 — ChiringuitoChampions (@chirichampions) March 11, 2020

.@KMbappe and PSG did Erling Haaland's signature celebration in the locker room 👀 pic.twitter.com/SVpheH6ZXY — ESPN FC (@ESPNFC) March 11, 2020

Este festejo es similar al hecho por el propio Haaland el pasado 18 de febrero cuando se inició la serie entre Borussia Dortmund y PSG en Alemania.

El noruego hizo en aquella oportunidad los dos goles, y sus festejos los hizo en forma de meditación.

¿Pero por qué la meditación?

Según se dio a conocer, Haaland imita al egipcio Mohamed Salah, quien a su vez lo imitó de Antoine Griezmann.

La flor de loto es la posición hecha por los tres futbolistas antes mencionados.

Futbolista guatemalteca pide más humildad

Tras esa celebración, la futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez, actual jugadora del Madrid CFF, publicó en us cuenta de Twitter: “El @PSGinside burlándose del niño Haaland cuando no han ganado nada. Un poco más de humildad, no estaría mal”.

El @PSGinside burlándose del niño Haaland cuando no han ganado nada 🙄 Un poco más de humildad, no estaría mal. — Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) March 11, 2020

Equipos clasificados a cuartos de final

Con su victoria 2-0, global de 3-2, el PSG clasificó a los cuartos de final de la Champions League.

Instancia a la cual ya están: Atlético Madrid, RB Leipzig y Atalanta.