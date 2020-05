Sebastian Vettel dejará Ferrari al final de la temporada

El cuádruple campeón del mundo alemán Sebastian Vettel dejará Ferrari al final de la presente temporada tras haber fracasado hasta ahora en su intento de devolver un título individual a la escuderia, cuando el nombre de su sucesor al lado del monegasco Charles Leclerc es una incógnita.

Si ese anuncio tiene cierto efecto de sorpresa cuando la temporada del Mundial de Fórmula 1 ni siquiera ha comenzado todavía debido a la pandemia del coronavirus, los rumores sobre una posible marcha del piloto alemán aparecían con regularidad desde hace varias semanas.

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020