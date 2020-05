VIDEO. El futbol coreano vuelve con un gol de taco que revienta las redes sociales

El futbol coreano acaparó todas las miradas este fin de semana, pero sobretodo, un gol de taco anotado por Jae-wan Jo. Mira el video.

Los amantes del futbol pudieron disfrutar este fin de semana de un buen espectáculo entre el Gangnow y el Seoul, que terminó 3-1.

Corea del Sur comenzó su campeonato y la jornada uno quedó para la historia tras un movimiento inesperado de Jo.

El jugador del Gangnow marcó un bonito gol de taco que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Mientras que en otros partidos, el Seongnam derrotó por 2-0 al Gwanju, el Ulsan Hyundai humilló 4-0 a Sangju Sangmu.

Por su lado, el Incheon United y Daegua, que empataron 0-0, sostuvieron la jornada inaugural de la K-League 1.

Todos los partidos se llevaron a cabo a puerta cerrada y bajo un fuerte control sanitario por la pandemia del coronavirus.

Football is back, and so are cheeky back heel goals 😍 #KLeague pic.twitter.com/zMVPBWZKGd

Entre las prohibiciones para llevar a cabo estos enfrentamientos están:

Cabe mencionar que esta liga debía haber comenzado su campeonato en febrero pasado, pero tuvo que ser pospuesta por el COVID-19

A pesar de que en ese país nos se han aplicado confinamientos y que la pandemia ha sido bien controlada, de momento, se decidió posponer el inicio de la K-League hasta este fin de semana.

En las últimas horas, el gobierno coreano informó sobre 34 nuevos casos de coronavirus.

La mayoría de esos casos son relacionados a un brote que se dio en varios clubes nocturnos y bares del barrio Itaewon, según información de Infobae.

🎥 HIGHLIGHTS | @gwfc2008 3-1 @FCSEOUL

😯 Gangwon secures their first win of 2020 with a wild final five minutes. #KLeague | #K리그 | #GANvSEO pic.twitter.com/HvPH9ao55Y

— K League (@kleague) May 10, 2020