VIDEO. ¿Quién costeará las pruebas de coronavirus a los futbolistas?

Los presidentes de Fedefut y Liga Nacional, contradijeron lo dicho por el mandatario, Alejandro Giammattei, sobre el protocolo a seguir en el futbol.

El presidente de la República dijo este miércoles que ya entregó a la Liga Nacional el protocolo a seguir para que reinicien los entrenamientos, pero los dirigentes afirman no haber recibido nada.

Esperan comunicación oficial

Gerardo Paiz y Jaime Sánchez, presidentes de Fedefut y Liga Nacional, respectivamente, dijeron no se han reunido con el presidente Giammattei y que aún esperan una comunicación oficial.

“Tuve una llamada invitándome a una reunión pero tenía un compromiso y me excusé.

Estamos esperando a que él (Giammattei) oficialmente nos dé el ‘ok’ para que nos acerquemos a él y miremos protocolos”, manifestó Paiz.

Por su lado, Sánchez dijo: “No me he reunido con el presidente y no hemos recibido nada. Estamos esperando, por medio de la Federación, tener una línea”.

Y es que el mandatario se refirió a una reunión que sostuvo con Héctor Escobedo, del Comité Ejecutivo de la Liga Nacional y Gerardo Villa, presidente de Municipal.

En dicha reunión, el ejecutivo planteó un protocolo que debería seguirse y del que dijo, queda a la espera de que los dirigentes den su visto bueno.

De las pruebas de hisopado

Paiz argumentó que del protocolo, que escuchó hablar al presidente Giammattei, tienen muchas dudas.

“El futbol en Guatemala empieza en la Tercera, Segunda, Primera y Liga Nacional. La federación no tiene presupuesto para ayudar a ningún equipo”, manifestó.

El futbol está detenido desde el 16 de marzo. / Publinews

Además, que las ligas deberán hacer una asamblea apara ver qué equipos pueden o no, cumplir con los lineamientos, “en base a ello se podría reactivar el futbol”.

También se refirió a que muchos clubes no pueden activarse a puerta cerrada porque algunos no tienen estadios cercados.

“Si piden hisopados a los jugadores, gel en los camerinos, que los jugadores no se queden en algún hotel, o ¿cómo van a manejar la movilidad de los jugadores. Si seguimos con un toque de queda a las 6 pm no van a poder jugar de noche. Hay muchas cosas que se tendrían que ver en ese protocolo”, agregó.

Paiz manifestó que tras recibir dicho protocolo cada liga deberá llevaro a su asamblea para saber si se aprueba o desaprueba para poder arrancar.

Ahí se verá “si se continúa el torneo o no, si se arrancar en junio, julio, agosto o hasta el otro año”, concluyó.

Gobierno pagará las pruebas

Por su lado, el vocero de la presidencia, Carlos Sandoval, dijo que el gobierno costeará las pruebas de COVID-19 para los jugadores.

Puedes escuchar las declaraciones de los protagonistas a partir del minuto 13:00

EUTV 🎥🔴 Representantes de la Liga Nacional ya recibieron protocolo del Ministerio de Salud, de ser aceptado se estarían… Posted by Emisoras Unidas on Wednesday, May 6, 2020

“El señor presidente dijo que (las pruebas) se debían hacer con tiempo correspondiente para tener el análisis de todos los futbolistas”, dijo Sandoval.

“Eso lo haría el Ministerio de Salud sin ningún costo para cada uno de los integrantes de los distintos equipos que van a arrancar con estos entrenamientos para no perder la condición física”, manifestó.

También aclaró que la reunión que sostuvo el presidente Giammattei con Escobedo y Villa, fue una solicitud de la Liga.

