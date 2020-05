Liga italiana podría quedar oficialmente cancelada en los próximos días

El futbol vuelve a sufrir un duro revés y es que otra de las ligas más importantes del continente europeo podría dar como finalizada la temporada 2019-2020.

Se trata de la Serie A italiana, que en una asamblea este viernes habrían decido el futuro de la temporada actual, de la cual faltaban 12 jornadas por disputarse.

La semana pasada se había confirmado la cancelación de la liga de Holanda y ayer la Ligue 1 de Francia, por lo que el panorama no es nada alentador.

One of the surprises of this #SerieATIM season! 🔥#WeAreCalcio pic.twitter.com/mQZxuNyj89

— Lega Serie A (@SerieA_EN) April 30, 2020