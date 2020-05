Carlos Ruiz elegido en el once histórico de la MLS con jugadores de Concacaf

De acuerdo al columnista estadounidense Andrew Wiebe, Carlos Ruiz, es el delantero en el once ideal de la MLS con jugadores que forman parte de la Concacaf.

Según la publicación en el sitio oficial de la MLS, Wiebe tomó en cuenta algunos parámetros para elegir a quienes, a su criterio, han sido los mejores para integrar su once ideal.

Su histórico paso por la MLS le ha permitido a Ruiz mantenerse como una de las grandes figuras en esa liga, en la que más ha brillado.

On this day in 2004, @FishCr20 bagged a brace as @LAGalaxy beat Columbus Crew 2-0 at the Home Depot Center. @MarceloSaragosa made the first @MLS start of his career #LAGalaxy pic.twitter.com/ImK2TMWNOD

— Galaxy History (@Galaxy_History) April 24, 2020