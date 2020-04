Neymar y su mensaje oculto tras la cancelación de la temporada en Francia

Este martes se conoció que la Liga 1 (Francia) no podrá terminar su actual temporada.

El gobierno francés tuvo una Asamblea Nacional, donde se dictaminó que ni el futbol ni otro deporte podrán volver a tener actividad hasta septiembre.

"La temporada 2019-2020 de deportes profesionales, incluido el fútbol, no podrá reanudarse", anunció el primer ministro francés Edouard Philippe.

"Todos los eventos que reagrupen a más de 5.000 participantes no podrán celebrarse antes de septiembre", dijo Philippe.

#BREAKING French sports seasons including football and rugby cannot resume before September, PM says pic.twitter.com/P1g7srO8HS

— AFP_Sport (@AFP_Sport) April 28, 2020